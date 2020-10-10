Arya Sposa Gelinlik CEO'su Derya Demir'den Alaçatı Koleksiyonu

Arya Sposa Gelinlik CEO'su Adanalı ünlü tasarımcı Derya Demir, “Alaçatı Koleksiyonu'muz ile kadınları en özel günlerine özenle hazırlıyoruz” dedi.

Arya Sposa Gelinlik CEO'su Derya Demir, yeni sezon için hazırladıkları Alaçatı Koleksiyonu'nun sezona damga vuracağına inandığını söyledi. Bu sezon vintage ve bohem tarz gelinliklerin çok moda olduğuna dikkat çeken Demir, “Gelinlerimiz için mükemmel bir kreasyon hazırladık. Geleneksel tarzdaki gelinliklerin büyülü bir dünyası olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle gelinliklerimizi tasarlarken geleneksellikten kopmadan günümüz modasına uygun olarak tasarlıyoruz. Alaçatı Koleksiyonu'nda özgür ruhlu gelinler kendilerini bulacak. Bir o kadar da geleneksel çizgiye bağlı ve sade tasarımlar yapmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Nova Sposa markasının da kurucusu olan Demir, “İki farklı marka ortaya çıkarmaktaki asıl amacımız, tüm kadınlara hitap edebilecek tasarımları ortaya koyabilmektir. O özel günde gelinlerimizin hayalini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Biliyoruz ki bir kadın için gelinlik, hayatı boyunca aldığı en özel parçalardan birisi. Bu nedenle moda dünyasındaki sezon trendlerini takip ederek, birbirinden güzel gelinlik tasarımları ortaya çıkarıyoruz” dedi.

Avrupa ülkeleri, Amerika, Güney Amerika ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya tüketicilerinin beklentilerine uygun tasarımlar yaptıklarını ifade eden Demir, “Türkiye'de beş mağazamız var. Mağaza sayımızı kısa sürede iki katına çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Gelişen teknolojiye ve modaya ayak uydurmak için durmaksızın çalıştıklarını ifade eden Demir, sözlerini “Amacımız gelinlerimizi, en güzel günlerine kusursuz bir şekilde hazırlamak. Bir kadın, giydiği gelinliğin içinde kendini ne kadar iyi hissediyorsa, o kadar güzel görünür. Onları en özel günlerinde mutlu görmek bizim de en büyük motivasyon kaynağımız” şeklinde tamamladı.