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Asayişten suçlulara şafak baskını

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü çeşitli suçlardan aranan ve bazı olaylara karışan şahıslara yönelik 150 polisle şafak vakti drone ile baskın yaptı.


Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 150 polis merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde suça karışan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon başlattı. Operasyon drone ile de havadan yönetildi. Polis tek tek belirlenen adrese girdi. Yapılan baskında 13 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Ali K., 12 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan Emrecan A. ve 13 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan Nusret D. yakalandı. Ayrıca yaralama suçundan kaydı bulunan bir kişi de baskında yakalandı. Evde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.


Silahlara el konulurken, gözaltına alınan şahıslar emniyete getirildi.

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