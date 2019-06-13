Aşçıbekirli İlkokulu bahar şenliği düzenledi

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Aşçıbekirli İlkokulu bu yıl bahar şenliğinin ikincisi gerçekleştirildi.

Bahar şenliğine Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkan Vekili Zeki Bülbül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdaverdi Yıldız, okul müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler, veliler ve çevreden birçok vatandaş katıldı.

Bahar Şenliği kapsamında öğrenci yararına kermes, anasınıfı sergisi, dördüncü sınıflara elveda birinci sınıflara merhaba etkinliği düzenlendi. Okul Müdürü Murat Karacan yaptığı açıklamada, “Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz bahar şenliğimize epeyce katılım oldu. Öğrencilerimiz yararına olan etkinliğimize katılımlarından dolayı başta Kaymakamımız Muammer Sarıdoğan tüm katılımcılara teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi