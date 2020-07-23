Asfaltlanan sokaklara sembolik açılış

Seyhan Belediyesi 96 mahallede 10 bine yakın sokakta 2020 Hizmet Yılı programı dahilinde asfalt yenileme çalışmalarını sürdürürken, Narlıca Mahallesinde tamamlanan sokaklar muhtar ve Başkan Akif Kemal Akay'ın da katıldığı sembolik bir törenle hizmete açıldı.

Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yol işleri ekipleri Aralık 2019'da gerçekleştirilen muhtarlar toplantılarının ardından şekillenen 2020 Hizmet Yılı programı çerçevesinde mahallelerde asfalt yenileme çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Narlıca Mahallesinde de mevcut sokaklar oluklu asfalt ile yenilendi. Çalışmanın tamamlanmasıyla Narlıca Mahalle Muhtarı Haşim Temiz'in önderliğinde mahalle halkının da talebiyle Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay davet edilerek sosyal mesafe dikkate alınarak sembolik bir açılış gerçekleştirildi.

Başkan Akay, açılış öncesi muhtar Temiz ve mahalle halkı ile yenilenen sokakları dolaştı. Daha sonra mahalledeki tamamlanan bir sokakta sembolik olarak açılış kurdelesi kesildi. Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Akay, “Muhtarlarla yaptığımız istişareler doğrultusunda 2020 yılı için bir çalışma program hazırladık. Bu program çerçevesinde yılsonuna kadar tüm mahallelerimizde asfalt çalışmasını tamamlamış olacağız. Amacımız halkımızın yaşam kalitesini daha da yukarıya çıkarabilmektir. Narlıca Mahallesinde standartlara uygun şekilde tamamlanan sokaklar hayırlı uğurlu olsun” dedi.