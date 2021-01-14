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Aşı olan sağlıkçılar 'Covid-19'a karşı bende aşı oldum' sticker taktı

Çin’den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Acıbadem Adana Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Çin'den getirilen korona virüs aşısı 81 ilde olduğu gibi Acıbadem Adana Hastanesinde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşıları olan sağlık çalışanları formalarına ‘Covid-19'a karşı bende aşı oldum' yazılı sticker takmaya başladı.


Türkiye'nin dört bir yanında sağlıkçılara uygulanan aşılama Acıbadem Adana Hastanesinde de başladı. Hastanede çalışan sağlıkçılara tek tek Çin'den getirilen korona virüs aşısı uygulanıyor. Sağlıkçıların ardından risk gruplarına göre aşılamaya devam edilecek.


Öte yandan aşıları olan sağlık çalışanları formalarına ‘Covid-19'a karşı bende aşı oldum' yazılı sticker takmaya başladı.

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