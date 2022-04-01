Aşık Veysel türküleri ile anıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Ozanı Aşık Veysel vefatının 49'uncu yılında türkülerle anıldı.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Aşık Veysel Anma Konserine Aşık Veysel Şatıroğlu'nun torunu Kardelen Şatıroğlu'da katıldı.

Konserde unutulmayan Halk Ozanı Aşık Veysel'in türküleri seslendirildi.

Kozan Kaymakam Vekili Mehmet Aksu, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı konserde Aşık Veysel'in torunu Kardelen Şatıroğlu duygu dolu anlar yaşadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, "Eserlerinde vatanseverlik, hoşgörü, birlik ve beraberliği ustalıkla işleyen büyük halk ozanı Aşık Veysel'i naçizane anmak istedik” dedi.

Kaymakam Mehmet Aksu ise büyük ozanın eserlerinin gününüzde hala gururla söylendiğini belirtti.

Aşık Veysel'in Torunu Kardelen Şatıroğlu'da "Aşık Veysel karanlık ile aydınlık arasında mücadele eden aklı ile geleceği aydınlatan bilge bir kişiliktir” diye konuştu.

Konserde ünlü sanatçı Cengiz Özkan da türkülerini seslendirdi.