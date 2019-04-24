Aşılama toplum sağlığını koruyor

İsmet Öncü, kişiye ve toplumdaki diğer insanlara olan yararlarından dolayı aşının tıbbi yönden bir gereklilik olduğunu söyledi.

Medline Adana Hastanesi İsmet Öncü, aşılama ile önlenebilen rota virüsü ve meningokok menenjiti hakkında bilgiler verdi. Rota virüsü aşısının, kimi zaman bilgisizlik ve maliyeti nedeniyle ebeveynler tarafından ihmal edilebildiğini belirten Dr. Öncü, bebeklerde enfeksiyon sonucu sıvı kaybına bağlı ölümlere bile neden olabilen rota virüsünün, tüm dünyada küçük çocuklarda en sık görülen ishal nedeni olarak gösterildiğini belirtti.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 5 yaş ve altı çocuklardaki ishallerin yüzde 30 ila 50'sinden sorumlu olan rota virüsünün aşı takviminde yer almadığını vurgulayan Dr. İsmet Öncü, “Rota virüsü enfeksiyonu özellikle 5 yaş ve altındaki çocuklarda akut başlangıçlı ağır ishalin en sık görülen nedenlerindendir. Başlıca belirtileri genellikle 48 saatten az süren kuluçka dönemini izleyen ateş ve kusma ile başlar. Sık tekrarlayan, sulu ve özellikle kötü kokulu kansız ishal ile karın ağrısı bu belirtilere eklenir. Şikayetler 3 ila 8 gün arasında sürebilir” dedi.

Korunmak için şart

Yapılan araştırmaların anne sütüyle beslenen çocukların hastalığı daha hafif geçirdiğini ortaya koyduğunu anlatan Dr. İsmet Öncü, “Dolayısıyla emzirme dönemindeki bebeklerin anne sütüyle beslenmelerine devam etmeleri çok önemlidir. Rota virüsünden korunmanın tek yolu ise aşılama yöntemidir. Bu hastalıktan korunmak için 2 ayın üzerindeki bebeklere ilk dozu 2. ayda başlanmak koşulu ile ağız yoluyla 2 ya da 3 doz aşı uygulanır. Aşılama 32. haftadan önce tamamlanmalı" diye konuştu.

Aşı takviminde yer almayan bir diğer hastalığın da meningokok menenjiti olduğuna dikkat çeken Dr. İsmet Öncü, meningokok menenjitinin salgın yapan menenjitlerin en önemli sebebi olarak bilindiğini, Türkiye'de meningokoklara bağlı hastalıkların en sık beş yaşın altındaki çocukları, ergenlik dönemindekileri, yaşlıları, kalabalık yerlerde yaşayanları ve özellikle de 1 yaşından küçük çocukları etkilediğini ifade etti.

Ölümcül olabiliyor

Bu hastalığın hemen tedavi edilmezse ölümcül olabildiği gibi vücutta ciddi şekilde hasar da bırakabildiğine işaret eden Dr. Öncü, hastalığa yakalanan her 5 kişiden birinde ciddi komplikasyonlar görüldüğünü belirtti. Meningokok menenjitin ölüm ya da beyinde hasar, felç, kangren, sağırlık gibi komplikasyonlara neden olabildiğini söyleyen Dr. İsmet Öncü, ülkemizde 4 farklı formda meningokok aşısı olduğunu belirtti.

Dr. Öncü ayrıca, genişletilmiş bağışıklama programında henüz yer almayan, ancak çeşitli ülkelerde çocuklara ulusal ölçeklerde uygulanan güvenli rota virüs ve meningokok aşılarının, Türkiye'nin verileri temelinde uygun bulunduğunda, olabilecek en kısa sürede ulusal programda yer almasının faydalı olacağının altını çizdi.