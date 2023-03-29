Aşırı rüzgar Kozan'da ağaçları devirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

Kozan'da dün gece başlayan ve gün boyu süren şiddetli rüzgar ve sağanak yağış ağaçları devirdi. Şiddetli yağış ve ardından çıkan rüzgar nedeniyle Tılan mevkiinde yola devrilen 10 metrelik kavak ağacı Kozan Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kaldırılarak, trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ilçede etkili olan yağış ve aşırı rüzgar nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşları tedbirli olması için uyarılara bulunurken sorun yaşayan vatandaşların belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydetti.