İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşırı tuz ve şeker kullanmayan 18 işletmeye belge

Adana’da, Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında 18 işletmeye belge verildi.

Adana'da, Sağlık Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Planı çerçevesinde Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ve Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu arasında imzalanan aşırı tuz ve şeker kullanımını azaltmayı hedefleyen işbirliği protokolü kapsamında 18 işletmeye belge verildi.


Gıda sektöründe aşırı tuz kullanımının yüzde 4 ve aşırı şeker kullanımının yüzde 5 oranında azaltılması hedefine yönelik protokole katılım sağlayıp, belirlenen hedeflere ulaşan gıda işletmelerine belge veriliyor.


"UNESCO Gastronomi Kenti" adayı olan Adana'da yapılan denetimler sonucu, 18 işletme belge almaya hak kazandı. İşletmelere belgeleri düzenlenen törenle verildi.


Aşırı tuz ve şeker kullanımının önlenmesine yönelik faaliyetlere destek veren işletme sayısının artış göstermesi için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.