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Aşırı yük taşıyan kamyon tehlike saçtı

Adana’da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.

Adana'da aşırı yükleme yapılan kamyon tehlike saçtı.


Adana'da Tarsus-Adana Gaziantep Otoyolunda metrelerce yüksekliğe ulaşan yükle seyir halinde olan kamyon olası kazalara davetiye çıkardı. Hiçbir güvenlik tedbirinin alınmadığı görülen kamyon kapasitesinden fazla yük taşıyarak trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yolcuların hayatını tehlikeye attı. Tehlike saçarak yolda ilerleyen kamyon, trafikteki diğer sürücüler tarafından saniye saniye görüntülendi.

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