Asırlık piyano yeniden restore edilecek

Adana'nın Kozan İlçesinde lise binasının müzesinde sergilenen tarihi piyanonun yeniden restore edilerek hayata döndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan ve Geçmişten Geleceğe adlı müzede sergilenen tarihi piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak Başkanı Duru Çifçi, tarihi piyanonun yeniden restore edilerek bakımının yapılması için çalışma başlattı. Okul Müdürü Levent Tetik'i ziyaret ederek tarihi piyanoyu yerinde inceleyen Kozvak Başkanı Duru Çifçi, piyanonun restoresi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Kozan Anadolu Lisesi Okul Müdürü Levent Tetik ise yaptığı açıklamada; “Tarihi piyanomuzun tekrar bakımının yapılarak yeniden müzik sınıfımızda eğitim öğretime kazandırılması için yapılacak çalışmadan dolayı çok mutluyuz. Bu piyanomuzun restore edilmesinde emeği geçen Kozvak Başkanı Duru Çifçi beye okulum ve öğrencilerimiz adına sonsuz teşekkür ediyorum' dedi.