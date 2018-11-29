Askeri Dağlı'dan otogara sahip çıkın çağrısı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Askeri Dağlı, şehirlerarası otogarın halinin içler acısı olduğunu belirterek, "Otogara genç dinamik zabıta arkadaşlarımızı verelim, ne güvenliğimiz var, ne devlet sahip çıkıyor" dedi.

Murat Cevheribucak, Ertan Sümer ve Ahmet Tanrıverdi başkanlığında toplanan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündem dışı söz alan CHP'li Askeri Dağlı, "Şehirlerarası otogarın halini olarak bir görmenizi isterim. Simit satanı mı, dürüm satanı mı diyeyim, hangi birini sayayım? Şimdi sizin elinizde bir valiz olsa siz valizi otobüse koymaya güvenemiyorsunuz. Otogara genç dinamik zabıta arkadaşlarımızı verelim, ne güvenliğimiz var, ne devlet sahip çıkıyor, yazık yahu” dedi.

Meclis 1. Başkanvekili Murat Cevheribucak ise Askeri Dağlı'ya teşekkür ederek, ”Yarın gereği yapılır” dedi.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. Teklifler oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi. 6 madde ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edilirken, iki komisyon raporu ise AK Parti'li bazı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Başkan Cevheribucak, ASKİ Genel Kurulunu aç-kapa yaptı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 15'inci birleşimine yarın saat 15.00'te devam edecek.