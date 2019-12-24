ASKF Başkanı Bozan: "İlk yarı maçları çekişmeli geçti"

Ahmet Bozan, Süper Amatör Lig Ali Hoşfikirer Sezonunda ilk yarının son derece çekişmeli güzel müsabakalara sahne olduğunu belirtti.

Dr. Bozan, Süper Amatör Lig Ali Hoşfikirer Sezonu ilk yarısı ile devam eden ligler ve sonuçlanan ligler hakkında değerlendirmelerde bulunurken, amatör sporda son gelişmeler ve transfer dönemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bozan, “Özellikle bu müsabakalara seyircilerin yoğun ilgi göstermesi bizler açısından sevindirici. İkinci devrede bu mücadelelerin artacağını, Play Off uygulamamızın bu duruma pozitif etken olduğunu belirtmek istiyoruz. 1. Amatör Ligde sona yaklaşıldığını, çok önemli sorunla karşılaşılmadığını ve bunda kulüplerimizin Fair Play çerçevesinde hareket etmesinin önemli etken olduğunun altını çiziyoruz. Şampiyon olmak ta, küme düşmek te futbolun gereği; bazen sevineceğiz, bazen üzüleceğiz. Ama bunun bir oyun olduğunu unutmayacağız. Önemli olan katılım göstermek, kalıcı olmak ve yeni dostluklar edinmek” dedi.

"Sporseverleri şimdiden davet ediyoruz"

Dr. Bozan, U-1 9, U-16, U-1 4 yaş süper liglerinde mücadeleler evlatlarına yakışır bir şekilde devam ettiğini, 1. Liglerinde ise şu ana kadar Okçularspor U-14, Çukurova Belediyespor U-16 ve Kartalspor U-14 gruplarında mutlu sona ulaşarak gelecek yıl Süper Ligde mücadele etmeye hak kazandıklarını anlattı. Dr. Bozan, “46 takımın mücadele ettiği U-12 liginde ise Yeşilay Play Off gruplarına yükselen 12 takımın iki grupta kıyasıya mücadeleleri devam ediyor. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdikleri bu yaş grubunun final müsabakasına tüm Adanalı sporseverleri şimdiden davet ediyoruz. Basketbol, hentbol, voleybol, yüzme ve özellikle mücadele sporları ve farklı branşlarda çeşitli yaş kategorilerinde mücadeleler yapıldı. Şampiyonalar düzenlendi. Halen devam eden liglerimizde gençlerimiz salonlarda, havuzlarda, pistlerde ve ringlerde mücadelelerine devam etmektedirler. Futbolda ikinci transfer dönemi 2 Ocak-14 Şubat 2020 tarihleri arasında planlanmıştır. Kulüplerimizin transfer ile ilgili planlarını bu tarihlere göre yapmaları önemli. Transfer yapacak kulüplerimize şimdiden tarih ile ilgili uyarımızı yapmış olalım” diye konuştu.

"Önemli olan sağlıklı ve sakatsız bir sezon"

ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, “Sporcu Sağlık Raporları ile ilgili TASKK Genel Başkanı Sayın Ali Düşmez önderliğinde Yönetim Kurulunun uzun uğraşları sonucu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan ve TFF Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in büyük katkılarıyla amatör sporcu sağlık raporlarında yeni dönemin başladığını, artık Durum Bildirir Tek Hekim raporlarının ilk defa lisans çıkaran sporcularda gerekli olduğu, transfer dönemlerinde vize ve referanslarda 18 yaş altı sporcularda velisinin, 18 yaş ve üstü sporcularda kendisinin imzalayacağı Sporcu Sağlık Beyanı Formu' nun yeterli olduğuna karar verilmiştir. Amatör Spor Kulüpleri için önemli olan bu karara imza atan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a, TFF Başkanımız Nihat Özdemir'e ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez'e amatörler adına çok teşekkür ederiz. 2020 yılında amatör spor kulüplerimizin mücadelelerinin devam edeceğini, önemli olanın sağlıklı ve sakatlıksız bir sezon geçirmeleri olduğu asla unutulmamalıdır. Tüm amatör spor kulüp başkan ve temsilcileri ile antrenör ve sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz” dedi.