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ASKF, kulüplere maske dağıtımına başladı

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kulüplere maske dağıtımına başladı.


ASKF Başkanı Dr. Ahmet Bozan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'ndan (TASKK) gönderilen maskelerin kulüplere dağıtıldığını belirterek, “En kısa sürede tüm kulüplerimizin elinde olacak şekilde çalışma yapıyoruz. Bu zor dönemde maske ile bir nebze de olsa yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Kulüp temsilcilerimizden verilen 20 adet maskenin mesafe kurallarına ve izolasyona uyularak takılması istendi. Önemli olan sağlık, bu konuda Tüm Türkiye'ye destek olan TASKK Genel Başkanımız Ali Düşmez'e ve Gençlik ve Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'a kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hizmette sınır yok. Destek paketlerinin dağıtımı sürüyor. Tüm kulüplerimize bu paketleri en kısa zamanda teslim edeceğiz" dedi.


Adana ASKF olarak her daim kulüplerin yanında olmaya gayret sarf ettiklerini belirten Bozan, "Pandemi döneminin en hasarsız şekilde atlatılması için ben ve ekibim biz olgusu içinde hep beraber çalışmalar yapıyor, farkındalık oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. Büyük aile olmanın gereği de budur” dedi.

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