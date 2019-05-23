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ASKF, spor camiasını iftarda bir araya getirdi

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) düzenlendiği iftar programı ile spor camiasını bir araya getirdi.

Düzenlenen iftar programında Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a "Amatör Sporun Babası" plaketi verildi.


ASKF Ali Güreli Tesisleri'nde gerçekleşen iftar programına, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, ASKF Başkanı Dr. Ahmet bozan, futbol kulüpleri ile bir çok dalda faaliyet gösteren sporcular katıldı. Amatör spor kulüplerine gösteriği destek ötürü Adana Valisi Mahmut Demirtaş'a Yüksel Gençlikspor futbol kulübü başkanı Kemal Yüksel tarafından "Amatör Sporun Babası" plaketi verildi. Plaketin verilmesinin ardından katılımcılar yemeklerini yedi. Ardından Kuran-ı Kerim tilavetiyle program son buldu.

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