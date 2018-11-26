ASKİ Atatürk Spor Salonu'na 'En iyi Sosyokültürel Yapı Ödülü'

Türkiye'nin ilk LEED Gold sertifikasına sahip, çevre dostu, FIBA standartlarına uygun, 2 bin 500 seyirci kapasiteli ASKİ Atatürk Spor Salonu, ‘En iyi Sosyokültürel Yapı Ödülü'ne layık görüldü. Kent Estetiği Şehrin Geleceği Paneli'ne katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, anlamlı ödülü alkışlar eşliğinde aldı.

Kent Estetiği Şehrin Geleceği Paneli, Adana'da kentleşme ve inşaat sektörüne yön veren aktörleri bir araya getirdi. Adana'nın kentleşme ve yapısal sorunları ile şehrin geleceği hakkında çözüm odaklı fikirlerin tartışıldığı panelde İnşaat Magazin Dergisi'nin çeşitli kategorilerde belirlediği ödüller sahiplerini buldu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Ramazan Akyürek, ASKİ Atatürk Spor Salonu Projesi'ne verilen ‘En iyi Sosyokültürel Yapı Ödülü'nü Mimar Tamer Gülcan ve Halil Avcı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Avcı ve İnşaat Magazin Dergisi Yayın Yönetmeni Halil İbrahim Harmancı'nın elinden aldı. Başkan Vekili Akyürek, sosyal, çevreci, kapsamlı ve çağdaş bir spor tesisi olarak öne çıkan ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda geleceğin şampiyonlarının yetişeceğini vurgulayıp, projeyi değerlendiren seçici kurula teşekkür etti.

ASKİ Atatürk Spor Salonu'nun özellikleri

2 bin 500 seyirci kapasiteli ASKİ Atatürk Spor Salonu, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi PTT Caddesi'ndeki 6 dönüm alanda 10 bin metrekare kapalı alan sahip olacak şekilde projelendirdi. Tasarımında güneş ışığının en verimli şekilde değerlendirilmesi esas alınan projede, fotovoltaik güneş pilleri kullanılarak, tesise kendi enerjisini üretme altyapısı kazandırıldı. Bu ünitede elektrikli otomobiller için şarj istasyonu da oluşturuldu. Salonun iç mekanında tribünler, soyunma odaları, basın çalışma odaları, fitness salonu, spor odası, masaj odaları, kulüp yönetim ofisleri, personel alanları, kafeteryalar ve mağazalar yer aldı. Engelli insanların tribünlere sorunsuz ulaşımı için engelli asansörleri, rampalar, özel seyir noktaları ve engelli tuvaletleri yer aldı. Engelli sporcular için de ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapıldı. 50 araçlık kapalı, 40 araçlık otopark ile bisiklet park yerleri oluşturuldu.