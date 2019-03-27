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ASKİ, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin su sorununu çözüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nin su ihtiyacını karşılayacak ilk kuyunun sondajını vurdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin su ihtiyacını karşılayacak ilk kuyunun sondajını vurdu.


Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, yapılacak olan Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin su ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Hem binlerce kişiyi istihdam edecek hem de ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak olan fabrikaların, ilk etapta saniyede 80 litre ve daha sonra saniyede 500 litre ile su ihtiyacını karşılayacak kuyunun sondajı vuruldu.


Daha önce de aynı bölgede yer alan ve 2013 yılındaki yerel yönetim ile İlbank'ın ortaklaşa gerçekleştirdiği projede 17 kilometrelik Yumurtalık-Burnaz içme suyu ana isale hattında kullanılan uygunsuz ve kalitesiz Q 450'lik borunun arıza vermesinin ardından harekete geçen ASKİ, 6360 Sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte devralınan projenin ilk etabını başarıyla tamamlamıştı.


Aynı zamanda Karataş'ın 120 kilometrelik şehir içi asbest boru değişimi ihalesini de gerçekleştiren ASKİ, Nisan'da inşaata başlıyor. Proje kapsamında 500 tonluk ayaklı depo da yapılacak ve Karataş, Çatalan suyunu kullanmaya devam edecek. Atık Su Arıtma Tesisi'nin ihalesi ise Mayıs ayında yapılacak.

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