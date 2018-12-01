ASKİ Genel Müdürü Hüseyin Oprukçu'ya görkemli veda

Oprukçu, "Adana'ya ve Adanalılara hizmet etmiş olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bizler nerede hizmetimize ihtiyaç varsa, orada emre amadeyiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 4 yıldır çeşitli görevlerde bulunan ve geçtiğimiz sene Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Hüseyin Oprukçu, Konya ve Ereğli Kültür Spor Dayanışma Yardımlaşma Derneği'nin düzenlediği yemekle Adana'ya veda etti. Yeni dönemde 2009-2014 yılları arasında da yaptığı Ereğli Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacak Oprukçu, 8 Aralık Cumartesi günü kentten ayrılarak çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Adana'daki Konyalıların büyük ilgi gösterdiği yemekte konuşan Oprukçu, Adana'ya ve Adanalıya hizmet etmiş olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Biz Türkiye'nin ve milletimizin kara sevdalılarıyız. Nerede hizmetimize ihtiyaç duyulursa, orada emre amadeyiz. Ömrümüz hep böyle geçti, bundan sonra da böyle geçecek. Büyükşehir Belediye Başkanım Hüseyin Sözlü beni çağırdığında, 'Ereğli ile Adana arası 1 saat, sabah gider akşam gelirsin' dedi. Ben de hemen geldim ve sizler kadar Adanalı oldum" diye konuştu.

Kendisine Ereğli'de de ihtiyaç olduğunu ifade eden Oprukçu, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin emriyle, belediye başkanlığı adaylığı için yeniden Ereğli'ye döneceğim. Bir dönem Ereğli Belediye Başkanlığı yapmayı lutfettiniz bana. Ben de sizleri hiç mahcup etmedim, bundan sonra da etmeyeceğim" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise 4 yıl boyunca Oprukçu'nun Adana'ya hizmet ettiği hizmetlerden dolayı kendisine teşekkürlerini ileterek, "ASKİ Genel Müdürlüğü, Oprukçu'nun döneminde ilk defa kırsaldaki 190 mahalleye su götürdü. Onun döneminde Adana'ya yapılan ana irsale hattına yaklaşık 2 bin kilometre içme suyu borusu döşendi. Yani bir Konyalı hemşehriniz, Adana'yı suladı. Biz tek bir insanın, tek bir hanenin olduğu yere su götürdük. İnsanın yaşadığı yer kıymetlidir. Biz de çalışmalarımızla birlikte oraların kıymetini arttırdık" ifadelerini kullandı.

Yemekte Hüseyin Sözlü ve Hüseyin Oprukçu'ya teşekkür plaketi verildi.