ASKİ Genel Müdürü Oprukçu, hemşerilerine 30 Kasım'da veda edecek

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Ereğli Belediye Başkan Adayı olan Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Başkanı Hüseyin Oprukçu, Adana'daki hemşerilerine 30 Kasım'da verilecek bir yemekle veda edecek.

Elit Balo Salonun 30 Kasım Cuma akşamı saat 19.00 verilecek olan veda yemeğine bütün hemşerilerine davet eden Oprukçu, 8 Aralık itibari ile Ereğli'de seçim çalışmalarına start vereceğini, ayrılmadan önce hemşerileri ile buluşmak istediğini söyledi. Ereğli'de yüksek bir oy oranı ile seçimi kazanmayı hedeflediğini ifade eden Oprukçu, hemşerilerinin Adana'da kendisine gösterdiği yakın ilgi ve desteğe de teşekkür etmek istediğini belirtti.

Obrukcu'yu makamında ziyaret eden Konyalılar Dernek Başkanı Talip Pektaş ve yönetim kurulu üyeleri, üstlendikleri yemek organizasyonuna ilişkin istişarede bulundu. Dernek Başkanı Pektaş, gecede mehteran takımı ve folklar gösterisinin yanısıra sanatçı Derman ve Mehmet Özçöl'ün sahne alacağını, davetlilere de geleneksel Arabaşı çorbası da ikram edileceğini söyledi.