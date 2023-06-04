ASKİ kırsaldaki su problemini çözüyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın göreve başlamasının ardından Adana genelinde içme suyu sorunu yaşayan tek yer bırakmamak için çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çukurova, Karaisalı, Ceyhan, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde eş zamanlı içme suyu projeleri gerçekleştiriyor.

Hem merkez ilçelerde hem de kırsalda içme suyu problemini büyük oranda çözen ASKİ, az da olsa problem yaşanan yerleri tespit ederek projeler hazırlıyor. ASKİ, söz konusu projelerin ivedilikle hayata geçirilerek vatandaşların sağlıklı ve kaliteli suya kavuşmasını sağlıyor.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi Rüzgarlı Tepe mevkisinde içme suyu hattı inşa eden ASKİ ekipleri, bölgenin su sorununa son veriyor. Kırsalda da aynı titizlikle çalışmalarını sürdüren ekipler, Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin muhtelif mahallelerine sağlıklı su ulaştırmak için içme suyu hattı döşüyor. Bu çerçevede Karaisalı Demirçit Mahallesi'ne inşa edilen yeni içme suyu deposunun yapımı tamamlandı.

Ceyhan'ın Büyükmangıt, Küçükburhaniye ve Yılankale mahallelerini içeren içme suyu projesi dahilinde öncelikle Yılankale Mahallesi sınırları içerisinde içme suyu sondaj kuyusu açıldı ve suyun gerekli analizleri yapılarak İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e uygun olduğu belirlendi.

Çalışma çerçevesinde muhtelif çaplarda toplam 7 bin 900 metrelik içme suyu hattı inşa ediliyor.

Kent genelinde devam eden projeler çerçevesinde Kozan'a bağlı Gedikli Mahallesi'ne 6800 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa ediliyor. Farklı çaplarda yeni nesil sağlıklı boruların kullanıldığı çalışma tamamlandığı zaman bölgede eski borulardan kaynaklı olarak sık sık yaşanan arızalar da son bulacak.