İhlas Haber Ajansı

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Askıda böyle kaldı: Güvenlik kemeri işçiyi ölümden kurtardı

Adana’da 13 katlı bir binanın orta kısmında tadilat yapan işçi, iskelenin kayması sonucu taktığı güvenlik kemeri kurtardı.

Adana'da 13 katlı bir binanın orta kısmında tadilat yapan işçi, iskelenin kayması sonucu taktığı güvenlik kemeri kurtardı.


Olay, Sarıçam ilçesinde 13 katlı bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat iskelesiyle 7'nci katta tadilat yapan bir işçi, iskelenin bir anda kayması neticesinde havada asılı kaldı. Güvenlik kemeri sayesinde havada asılı kalan işçiyi apartmandaki başka bir kişi pencereden içeri aldı.


O anlar, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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