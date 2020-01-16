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ASKİ'de mesai erken başlıyor

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yeni bir uygulamayı hayata geçirerek çalışma saatlerinde güncelleme yaptı.

Uygulamayla, bazı ASKİ departmanları hafta içi 07.30'da hizmete başlayacak.


Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın vatandaşların abonelik işlemlerini zaman sıkıntısı yaşamadan rahat ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerinin sağlanması için talimat vermesi üzerine harekete geçen ASKİ, çalışma saatlerinde güncelleme yaptı.


Bundan böyle ASKİ Genel Müdürlüğü'ndeki tahsilat, ilk abonelik, devir ve kaçak abonelik servisleri hafta içi 07.30'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bu uygulamayla özellikle mesaisi 08.00'de başlayan abonelerin, çalışmaya başlamadan önce ASKİ'deki işlerini halledebilmesine imkan tanınması hedefleniyor.

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