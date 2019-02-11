ASKİ'den Kozan'a yatırım

ASKİ, 12 kilometrelik projenin 9,5 kilometresini 200'lük duktil, 2,5 kilometresini de 225'lik polietilen boru kullanarak 2 ay içerisinde tamamlamayı planlıyor.

Proje için kurban kesip dua edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana için durmadan yılmadan çalışıp proje üreten ekibin yoluna devam edeceğini belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece ASKİ'yi yaklaşık 5 katı hem hizmet noktasında, hem de yatırım noktasında büyüttük. 31 Mart Yerel seçimlerinden sonra da kaldığımız yerden devam ederek, milliyetçi ve üretken belediyeciliği yepyeni projelerle sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.