Aşkları engel tanımadı

Adana'nın Kozan ilçesinde işitme engelli Rabia ve Ömür çifti, aileleri ve sevenlerinin katıldığı görkemli bir törenle dünya evine girdi.

Birbiriyle el işaretleri yardımıyla anlaşıp ilk görüşte aşık olan Rabia Alper (20) ve Ömür Önder (32) düğün törenlerinde dans edip doyasıya oynadı. İşitme ve konuşma engelli genç çift, pasta kesip birbirlerine ikram etti. Damat Ömür Önder ise eşine el işareti yaparak "Seni seviyorum bir tanem" dedi.

Düğün törenine gelin Rabia'nın anne ve babası İsmail ve Servet Alper çifti ile damat Ömür Önder'in anne ve babası Mehmet ve Dursun Önder ile akrabaları, yakınları, davetliler ve AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı da eşlik etti.

Milletvekili Dağlı işitme engelli Rabia ve Ömür Önder çiftini tebrik ederek el işareti ile mutluluklar diledi.

Vekil Dağlı, "Rabia ve Ömür kardeşime ve her iki aileye de hayırlı olsun diyorum. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla buradaydık. Engelli kardeşlerimize akülü araba tahsis etmiştik. Biz ne diyorduk 'sevgiye engel koymayalım.' Önemli olan o, birbirimizi sevelim diyoruz. Kardeşlerimiz de birbirlerini sevmişler. Bugün de düğün merasimlerini yapıyoruz. Allah onlara sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yuva kurmayı, sağlıklı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin. Sayın Kaymakamımız ve Oda Başkanlarımızla bu iki çiftimizin mutluluklarına ortak olduk. Allah mahcup etmesin. Bu bizim açımızdan sosyal sorumluluk. Bunlar bizim evlatlarımız. Bu evlatlarımıza sahip çıkmak hepimizin borcu. Süleyman Delibaş başkanımıza sordum bu damadın işi var mı diye. O da bana emekçi ve gündeliğe giden bir kardeşimiz olduğunu söyledi. 'Sıkıntı çıkarsa ben yanımda çalıştırmaya hazırım' dedi. İnşallah bundan sonraki süreçte hem bu kardeşlerimizi hem de buna benzer kardeşlerimizi yakından takip edeceğiz. Hepimizin engelli olma ihtimali var. Dünyaya nasıl geleceğiz kimsenin elinde değil. Ölümün olduğunu unutmamamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Cenab-ı Allah'ın bizlere verdiği bu ömrü en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

Damadın eniştesi Kürşat Yıldırım, "Engelliler ama çok engelsizden iyi anlaşıyorlar ve daha iyi diyalogları var. Aileleri olarak daha bir hoş karşıladık. Münasibi böyle diyerek hayırlı uğurlu olsun dedik. Gelin ve damadımız el kol işaretleri ile engelli işaretleri ile birbirleri ile anlaşıyorlar" ifadelerini kaydetti.

Damadın yakını Ergün Gök, "Ömür ve Rabia ikisi birbirlerini sevmişler, bir yuva kurmaya karar vermişler. Biz de bunlara öncü olduk. Şu anda yuvalarını kuruyoruz, ömür boyu mutluluklar diliyoruz. İnşallah bir yastıkta kocarlar. İkisi anlaşıyor. İkisi de konuşma engelli olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. El kol hareketleri ile dudak hareketleri ile kendileri çok iyi anlaşıyor. Biz de bunların yanındayız. İkisine de ömür boyu mutluluklar diliyoruz" dedi.