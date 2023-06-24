ASKON Adana Şube Başkanı Çalışkan: “Ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ile başkan yardımcıları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Adana Şube Başkanı olarak seçilen Ömer Tekdemir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan Başkan Çalışkan“ Öncelikle göreve başlayan Ömer Tekdemir başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diyor, yürütecekleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Dün olduğu gibi bugünde, şehrimizin ticaret hacminin genişlemesi başta olmak üzere, bölgemize ve ülkemize faydalı olacak projeleri birlikte yürüteceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Tekdemir ise, ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan'a ve beraberindeki heyete teşekkür etti.