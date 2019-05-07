ASKON Adana'da günde bin kişiye iftar veriyor

Bu yılın ilk iftar yemeğinde hayır amaçlı kurulan iftar çadırında üyeler de hazır bulundu. Günlük bin kişiye iftar yemeği verilen çadırda, Ramazan boyunca toplam 30 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

ASKON Adana Şube Başkan Vekili ve Organize Komite Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Resul-i Ekrem Efendinin, “Kim bir Müslüman kardeşine iftar vakti yemek yedirirse, onun sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Yemek yedirdiği kimselerin sevabından da hiçbir şey eksilmez” sözünü hatırlatarak, “Bu vesileyle Peygamberimizin öğüdünü referans alarak, Hastaneler Kavşağı gibi kritik bir nokta da tam da ihtiyaç sahiplerine yakın bir yerde bu faaliyetimizi sürdürüyoruz. Her sene tekrarladığımız bu iftar çadırı sofrası bereketli oluyor, kalpler gönüller bir oluyor. Rabbimizin rızasını arıyoruz. Bunlar da vesile oluyor. Sevdiklerimize, dostlarımıza beraber iftar sofralarında oruçlarımızı açmalıyız ki rahmet olsun, mağfiret olsun, kurtuluş olsun, kaynaşmamıza vesile olsun. İnançlarımızı yaşadıkça huzur bulacağız. Toplumun ihtiyacı olan da işte budur” dedi.