ASKON Adana'dan günde bin kişiye iftar yemeği

Anadolu Aslanları İş adamları Derneği (ASKON) Adana Şubesi Üyeleri ve Adanalı iş adamları Ramazan Ayı'nda kurulacak iftar çadırında günde bin kişiye iftar yemeği verecek.

Her yıl geleneksel olarak hazırlanan ASKON iftar çadırında günde bin kişi olmak üzere Ramazan boyunca toplam 30 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

ASKON Adana Şube Başkan Vekili ve Organizasyon Komite Başkanı İmam Gazali Hıradağı, Ramazan ayının bereket ve sabır ayı olduğunu dile getirerek, “ Yağmurlar nasıl havadaki tozları temizliyorsa, Ramazan da kalplerin kirini öyle temizler. Bu mübarek ayda yapılacak dua ve ibadetler, kalplerin temizlenmesi adına önemli bir fırsattır. Bir yıl boyunca çeşitli meşgalelerle bedenen ve ruhen meşgul olan insan, Ramazan'da arınarak günahlardan kurtulur. İsteyen herkes için tövbe kapısı sonuna kadar açıktır. Allah'a (cc) kulluk görevini yerine getirmek isteyenler için Ramazan, dolu dolu ibadetler içeren bir aydır” dedi.

ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan da iftar çadırına desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, “Tüm kardeşlerimizi iftar çadırımızda buluşmaya davet ediyorum. Kardeşliğin pekişeceği, ekmeğin paylaşılacağı bu sofralarda bir araya gelelim, kucaklaşalım, manevi atmosferden hep beraber istifade edelim” diye konuştu.