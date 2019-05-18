ASKON'un her gün bin kişiye iftar yemeği verdiği çadırı Vali Demirtaş ziyaret etti

ASKON'un her yıl ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar yemeği verdiği çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ASKON'un (Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği) geleneksel hale gelen Ramazan çadırında iftar yemeği programı bu yıl da devam ediyor. Adana'da 30 gün boyunca 30 bin kişiye yemek verilecek iftar çadırına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Yemek sırasında uzun kuyruklar oluştu. Bin kişilik iftar çadırının tamamen dolduğu iftar yemeğinde dualar edildi. Duaların edilmesinin ardından ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.

İftar yemeğine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana AK Parti Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç'in yanı sıra ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın katıldı.