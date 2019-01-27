Astrolog ve Yazar Aygül Aydın, Adanalı okurlarıyla buluştu

Adanalı Yazar Aygül Aydın, imza gününde hemşerileriyle sohbet edip, 2019'da burçları nelerin beklediği konusunda ipuçları verdi.

Aygül Aydın, Adanalı okurlarıyla Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezinde buluştu. 2019 Astroloji Ajandası'nı imzalayan Aydın, sevenleriyle keyifli bir sohbet de gerçekleştirdi.

Kitabının önsözünde, okuyucularına, “Sana, hayatını değiştirmek ve ona katacağın yeni güzellikler konusunda cesaretli olman gerektiğini fark ettirmek istiyorum. Verdiğim tarihler çok önemli ve çok güçlü” diyen Aygül Aydın, kitabını imzaladığı sevenleri ile fotoğraf çektirip, sohbet etti.

Kitabında Astroloji ve burçlarla ilgili genel bilgilerin yanı sıra 2019 yılında evlenmek, diyete başlamak ya da iş kurmak isteyenlere de en uygun tarihleri veren Aygül Aydın, kitabının tanıtımını yaparken, “2019 Astroloji Ajandası, yıldızların hareketini takip etmek isteyenlerin yıl boyu masasından ve başucundan ayırmayacağı bir rehber olacaktır” dedi.

Adanalılara sıcak karşılamaları ve gösterdikleri sevgi için teşekkür eden Aygül Aydın, gerçekleştirdiği söyleşide şunları kaydetti:

“Memleketimi çok seviyorum. İstanbul'da hemşericilik yapınca kızıyorlar ama burada doya doya Adanalıyım diyebiliyorum. 5-6 yaşına kadar yaşama fırsatımın olduğu Adana'ya ailemle beraber her yıl geliyorum. Beni hemşerilerimle buluşturduklarını İçin Optimum AVM ve D&R'a çok teşekkür ediyorum.“

2019 yılında burçları nelerin beklediği konusunda ipuçları da veren Aygül Aydın, söyleşiye katılanların astroloji ve burçlara ilişkin sorularını da yanıtladı.