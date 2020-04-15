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Atanan sağlık çalışanları görev yerlerine ulaştırıldı

Seyhan Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle canlarını ortaya koyarak görev yapan sağlık ordusuna atamaları yapılarak yeni katılan çeşitli görevdeki 6 sağlık çalışanını, şehirlerarası yolculuğun kısıtlı olması nedeniyle yaşadıkları ulaşım sorununu çözerek görev yerlerine ulaştırdı.


Geçtiğimiz günlerde ataması yapılan sağlık çalışanları arasında yer alan ve çeşitli görevlerdeki 6 sağlık çalışanı Seyhan Belediyesine sosyal medyadan ulaşarak görev yerlerine gitmek için destek istedi. Durumdan haberdar olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay talimat vererek sağlık görevlilerinin doğu illerindeki görev yerlerine ulaştırılması için gerekenin yapılmasını istedi.


İletişime geçilen 6 sağlık çalışanı hazırlıklarını yaparak, Seyhan Belediyesi hizmet binasına gelmesinin ardından bagajlarını tahsis edilen araca yerleştirdi. Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında şehirlerarası yolculuğun kısıtlı olması nedeniyle görev yerine ulaşamadıklarını belirten sağlık çalışanları, yardım çağrılarına olumlu yanıt vererek görev yerlerine ulaşmalarını sağlayan Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür ettiler.


Sağlık çalışanları daha sonra tahsis edilen araçla görev yerlerine doğru hareket ettiler. Sağlık çalışanları, atandıkları sağlık birimlerine varır varmaz göreve başlayacaklar.

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