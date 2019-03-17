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"Atatürk Fotoğrafları" sergisi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 96.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 96. yıl dönümü sebebiyle Atatürk Bilim ve Kültür Müzesini ziyaret ederek burada Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce düzenlenen ‘‘Atatürk Fotoğrafları Sergisi''nin açılışını gerçekleştirdi.


Açılış törenine Vali Demirtaş'ın yanı sıra; 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Demirtaş, "Böylesine anlamlı fotoğraflardan oluşan bir serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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