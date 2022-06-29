Atatürk Yüzme Havuzu'nun üstü kapanıyor

Atatürk Yüzme Havuzu'nun üzerinin kapatılacağını belirten Çintimar, hayalinin Adana'ya Su Sporları merkezi yapmak olduğunu söyledi.

Katıldığı programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çintimar, Adana'yı sporculuğundan vurgulayarak, "Adana sportif açıdan halen bir spor kenti. Geldiğimizde beklentilerimizin karşılandığını pek de ifade edemem. Spor potansiyeli ve başarısı anlamında çok kabiliyetli bir alanı olan bir şehir olduğunu bilerek geldik. Bizde geldiğimizden bu yana sporcunun başarısı için elimizden geleni yaptık. Böyle bir gayretimiz oldu. Tesis konusunda umduğumuzu bulamadık. Spordaki başarılar ile tesisin doğru orantılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Çalışılan salonların birçoğu yıkılan 5 Ocak Stadının altındaki salonlardı. Ama spor her yerde yapılabilecek bir faaliyettir. Gerçekçi olmak gerekirse umduğumu bulamadım ilk geldiğimde. Başlar başlamaz mevcut durumu netleştirdik. Bunun başında neler yapabiliriz dedik En başta restorasyonlarla çalışma yaptık. Saimbeyli ve Feke'de çalışmalar yaptık. Karataş'ta spor salonu ve stadın çalışmasını yaptık. Ceyhan'da mevcut salonun baştan aşağı yaptık yanına birde güreş tesisi yaptık. İmamoğlu'na gece maçı için bir stat yaptık. Aladağ'da toprak saha sentetik sahaya döndü. Muharrem Gülergin Stadı'nda tadilat yapıldı. Çukurova'daki atletizm pistini yaptık. Halk 24 saat kullanabiliyor. Çukurova'da 2 tesisimiz başladı inşası. Yakın zamanda Sarıçam'da başlayacak. Daha çok gence ulaşmak için çabalarımız oluyor'' şeklinde konuştu.

"Yurtlarımızı sporcular ücretsiz kullanıyor"

'Gençlik merkezlerinde yoğun kullanılan tesisler arasında sportif çalışmaları sürdürdüklerini belirten Çintimar, "Oraya gelen sporcularımız bağlama, dil eğitimi gibi derslerde alıyor. Kredi Yurtlar Kurumu da bize bağlı. Yurtların tesislerini de halka açıyoruz. Yurtlarımızda spor için gelen ve imkanı olmayan sporcular yurtlarımızda kalabiliyor. Ücretsiz. Sadece yemek ücreti var. Sayın bakanlarımızın da içinde bulunduğu şehrin bütün ihtiyaçlarının da karşılanacağı bir çalışma var şu an. Bende içindeyim. Bütün ilçelerimizde hem kapalı hem de açık spor alanları yapılma çalışması başladı. İnşallah yakın zamanda valimizin başkanlığında protokolün yapılacağını düşünüyorum. Sadece bir ilçe değil tüm ilçelerimiz için bir çözüm olacak. Yanılmıyorsam 37-38 kalem iş bu protokol ile başlayacak" dedi.

Sporun dinamiklerinin bir arada olmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade eden Çintimar, "En önemli tespitlerimizden birisi buydu. Yerel işbirliğinin koordinasyonu iyi değildi. Biz bu tüm paydaşların bir araya gelmesi için çok çalışma yaptık. Biz bir aileysek birbirimize sahip çıkmamız lazım. İşin siyaset tarafına, etiketine bakmadan bir araya gelebiliyoruz. Bunun sonuçlarını da gördük. Çok güzel bir işbirliği yaptık" dedi.

"Mevcut işletme ile çalışmaya son verdik"

Yeni Stattaki büfelerdeki fiyatlar hakkında şikayetler aldıklarını söyleyen Çintimar, "Geçtiğimiz yıllarda bir ihale yapıldı ve 4 katı fiyat veren şirket kazandı ve bunun sonucunda da fiyatlar konusunda şikayetler oldu. Bu durumları bizde yaşadık. Bu şirketle yollarımızı ayırdık yeni sene için bir ihale yapacağız kulüpler içinde birer çalışma var. Kulüplerde ihaleye girebilecek. Tedbirlerimizi aldık'' ifadesini kullandı.

'Çukurova'da 5000 kişilik bir spor salonu ve Yüreğir'de olimpik yüzme havuzu yapacaklarını belirten Çintimar, "Yeni statta masa tenisi salonları var. 4-4 lük bir çalışma salonu. Bir çok başarı yakalayan sporcularımız bu salonlardan çalışarak yetişti. Münazara salonlarımız var. Loca katında 2 tane ayrı ayrı salonumuz var. Okçularımız statta bulunan ortamlarda çalışmalarını sürdürüyor'' dedi.

Adana'nın bir su şehri olduğunu söyleyen Muzaffer Çintimar, "3 alanda ülkeye sporcu transfer ediyoruz. Kano, kürek ve sırıkla uzun atlama. Ama hedeflerimden biride Seyhan Nehri'nin kenarına su sporları merkezi yapmak. Yüzme havuzları ile ilgili ise yenilmez armada efsanelerini dinleyince çalışmalarımız daha da artıyor. Atatürk Yüzme Havuzu ve tenis kortlarının üzeri tamamen kapanacak. Fitness olacak. Alanın altıda boks salonu yapılacak. Bu yapıldığı zaman olimpik müsabakalara ev sahipliği yapacağız. Önümüzdeki yıl milli takıma yüzücülerimiz gidecek. Buna eminim bu alanda çalışmalarımız oluyor. Ayrıca İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi'ni yeniden yapmak hedefim var. 5 yıldızlı otel konseptin de yapacağız''