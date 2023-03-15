İhlas Haber Ajansı

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Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 100.yılı kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Adana’ya gelişinin 100.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 100. yıl dönümü törenle kutlandı.


Atatürk'ün Adana'ya gelişinin 100.yıl dönümünde kentte etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Atatürk Parkı'nda Vali Süleyman Elban, İncirlik 10.Tankr Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören Adana Tren Garı'nda devam etti.


Atatürk'ün 15 Mart 1923'te trenle Adana'ya gelişi temsili olarak canlandırıldı. Trenden bir gazi inerken Vali Elban'a Türk bayrağı verdi.

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