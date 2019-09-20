Atatürk'ün üst çene kalıbı bu müzede sergilenecek

Dr. İlter Uzel'in yıllarca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği ile ilgili objelerin yer alacağı müzede Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üst çene kalıbı da yer alacak.

Seyhan Belediyesi ve Tıp Tarihçisi Prof. Dr. İlter Uzel arasında 2018 yılının Ocak ayında imzalanan protokol kapsamında çalışmaları devam eden Diş Hekimliği Müzesi, 2020 yılının Mart ayında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Prof. Dr. İlter Uzel, yıllarca biriktirdiği tıp ve diş hekimliği ile ilgili objelerin yer alacağı müze ile ilgili toplantıda müzede yer alacak eserler hakkında bilgi verdi. Uzel, çalışmaları hızla süren ve son derce estetik bir görüntü kazanan müzenin 2020 yılının Mart ayında tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını belirterek, başta dönemin belediye başkanı olan ve halen Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Zeydan Karalar ile ekibine teşekkür etti. Diş Hekimliği Müzesi'ndeki restore çalışmaları restore edilen 2 katlı, 10 odalı, ön ve arkasında bahçesi bulunan tarihi binada çalışmaları devam eden Prof. Dr. İlter Uzel, Diş Hekimliği Müzesi'nde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün üst çene kalıbının da yer alacağını söyledi.

“Kültürel, tarihsel ve bilimsel değeri olan nesnelerin toplandığı ve sergilendiği alanlar” olarak tanımlanan müzeler yönünden Adana'da çok değerli eserlerin yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Uzel, çalışmaları süren Diş Hekimliği Müzesi'nin tıp ve diş hekimliği tarihi açısından önemli bir değer olacağını ifade etti. Prof. Dr. Uzel, 1948'den itibaren biriktirdiği objelerin yer alacağı müzenin bilim müzesi niteliğinde olacağını vurgulayarak, “Bilimin geçmişinin iyi bilinmesi; bilimi öğrenmek, yapabilmek, uygulamak ve bilimi kullanmak için şart. Yani bir tıp adamının tıbbın geçmişini iyi bilmesi lazım bir diş hekiminin diş hekimliğinin geçmişini iyi bilmesi lazım” dedi.

Dünyadaki benzer müzeleri gezdiğini ancak son derece karmaşık ve anlaşılmaz bulduğunu, bu nedenle Seyhan ilçesinde açılacak müzeyi gezen her insana doyurucu bilgiler verecek dokümanlar bulunacağını ifade eden Uzel, “1972'den beri tıp tarihi ile uğraşıyorum. Yıllardır biriktirdiğim koleksiyonumda tıp aletleri var, diş hekimliği aletleri var, malzemeler var, kitaplar var, küçük hediyeler var ünlülerin, kartvizitleri, diplomalar, reçeteler var” diye konuştu.

Atatürk'ün üst çene kalıbı

Müzenin en değerli eserinin ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, üst çene kalıbının fotoğrafı olacağını belirten Prof. Dr. Uzel, bu kalıbın fotoğrafını da katılımcılara gösterdi. Prof. Dr. Uzel, “Atamızın üst çene kalıbını Cerrahpaşa Hastanesinden temin ettim. Atatürk'ün gülerken çok resmi var. Diş ağrısından çok çekmiş Atatürk ve 26 Ağustos'ta ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz' derken tam 17 dişi çürükmüş. Atamız daha sonra takma diş kullanıyor. Bilinen 3 protezi var. Tabi onların sadece resimlerini teşhir edeceğiz. Çünkü koleksiyon sahibi ünlü profesörün babası Atatürk'ün alay komutanıymış. Bu kalıp eline kız kardeşi Makbule hanım vasıtası ile geçmiş. Ben bu fotoğrafa yalnız yazmış olduğum Diş Hekimliği Tarihi kitabında yer verdim” dedi.

Uzel, müzede 1840'lardan kalma dişçi koltuğunun da olacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Müze odalarından birini diş doktoru odası şeklinde düzenleyeceğiz. Antika telefonu, eşyaları ve kütüphanesi ile aşağı yukarı 300'e yakın bu şekilde klasörler var. Eczacıbaşı'nın dedesinin İzmir'de yaptırdığı diş macunu var. Bunu bir koleksiyoncudan satın aldım. Bu bilinen ilk yerli macun. Tüm bunların yanı sıra Çanakkale Savaşından kalma macunlar olacak.”

Prof. Dr. Uzel'in konuşmasının ardından Seyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Başkanı Mimar Murat Ulaş, Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği Müzesi kurma çalışmalarında gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi.

Kulüp Başkanı Serdar Mart, konuşmaların ardından Prof. Dr. Uzel ve Mimar Murat Ulas'a verdikleri değerli bilgilerden dolayı teşekkür plaketi verdi. Toplantıya Seyhan Belediye Başkan Yardımcıları Hıdır Çat ve Rukiye Cinkılıç, Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler, Seyhan Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Pınar Kamay ile kulüp üyeleri ve davetliler katıldı.