ATB Başkanı Bilgiç: "Daha çok üretip ihraç etmeliyiz"

Bilgiç, Adana Ticaret Borsası 19. olağan meclis toplantısında, 2019 yılındaki faiz indirimlerinin ekonomiye olan güveni artırdığını ve Merkez Bankası'nın bu kararının 2020 beklentilerini olumlu etkilediğini söyledi. Bilgiç, “Bu karar ile duran yatırımların önü açılmış olacaktır. Bu da Türkiye'nin ekonomisi için önemli kazanç demektir. 2019 yılı hem ekonomide hem tarımda ve sanayide hem de ticarette sıkıntılı bir yıl oldu. İhracatta umduğumuzu bulamadık. Ama şu an enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle 2020 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisi daha iyi hale gelecektir. Temennimiz enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesidir” dedi.

5 Kasım Salı günü başlayacak olan Uluslararası Tarım Fuarına ve bu kapsamda gerçekleştirilecek tüm etkinliklere üyelerini davet eden Bilgiç, “Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) kurulduğu günden beri faaliyetlerine iyi bir şekilde devam ediyor. Buraya henüz üye olamayan üyelerimizin ticari hacimlerini arttırmak ve ticaretlerini, kolaylaştırmak için üye olmalarını bekliyorum. Ayrıca lisanlı depolardaki ürünlerini sistem üzerinden kendi ofislerinde kolaylıkla işlem yapabilirler. İhtiyaç duydukları tüm ürünleri rahatlıkla alıp, satabilirler” dedi.