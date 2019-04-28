ATB Başkanı Bilgiç: "Tarımda ürün planlaması yapılmalı"

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, tarımsal ürünlerdeki anormal fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için 'tarımda ürün planlaması' yapılması gerektiğini söyledi.

Bilgiç, ATB'nin 13. Olağan Meclis Toplantısı'nda, ülke ekonomisinde bir daralma olduğunu ifade ederek, "Bu daralmaların daha çok üretim, imalat ve bunların ihraç edilerek Türk ekonomisine bir can suyu olmasını sağlamalıyız. Dövizin artışıyla birlikte üreticimizin kullandığı tüm girdilerdeki artışlar bu sene kendini ciddi bir şekilde göstermiştir. Vakit geçirmeden ekonomide yeni reformlar yapılması gerektiğini gerekiyor" dedi.

Tarımsal ürünlerdeki anormal fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için 'tarımda ürün planlaması' yapılması gerektiğine dikkat çeken Bilgiç, "Türkiye'de hangi ürüne ne kadar ihtiyaç varsa onların tespiti yapılıp, bu ürünlerin prim sistemiyle, devlet desteğiyle ülke topraklarında yetiştirilmesi sağlanmalıdır. Bu ithalatına verilecek paranın çok az bir miktarı içerideki üreticiye kaynak olarak aktarıldığı takdirde dışa bağımlığımızın azalacağını hep birlikte göreceğiz. Böylelikle de uygun şartlarda üretilen ürünler, uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırılır" diye konuştu.