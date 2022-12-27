ATDSK'da milli takım müsabakası

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Milli Takım Belirleme Müsabakası Adana'da gerçekleşti.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Milli Takım Belirleme Müsabakası Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü'nün ev sahipliğinde yapıldı. Bir hafta süren müsabakalarda 32'lik ana tablo uygulandı. Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Edirne, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir Kocaeli, Mersin, Muğla ve Sakarya'dan gelen tenisçiler milli raket olmak için mücadele etti. Müsabakalar sonunda ilk 4'de yer alan erkeklerde Haydar Cem Gökpınar, Cem Christopher Küçükhüseyin, Ramazan Kaan Oktay ve Kıvanç Bedir, kadınlarda Nehir Doğan, Simay Keleş, Deniz Dilek ve İrem Kurt milli takıma seçilen raketler oldu. Milli sporculara kupaları ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Coşkun, Tenis İl Temsilcisi Ferudun Açan tarafından verildi.

Milli sporcuları kutlayan ATDSK Genel Sekreteri Can İstif, 10-12 Şubat 2023 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak Avrupa Kış Kupası elemelerinde Türkiye'yi temsil edecek olan milli sporculara başarılar diledi.