'Ateş Savaşçıları' deprem bölgesinde yürekleri ısıtıyor

'Ateş Savaşçıları' bu kez yürekleri yakan depremin acısını soğutmak için mücadele ediyor. Kahramanmaraş'ta ve Elbistan merkezli 10 ilde büyük hasara neden olan depremin yaralarını sarmak için mesai yapan Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, her gün 3 tır yakacak odun yardımı için çalışmalara başladı. Ekipler, aynı zamanda, iş makinaları ve yangın söndürme ekipleri ile afetin yaşandığı bölgelerde çalışmalara destek veriyor.

Öte yandan ormancılar kendi aralarında topladıkları yardım ile deprem bölgesindeki vatandaşlar için de tıbbi malzeme, mama, bez ve gıda malzemeleri de Kahramanmaraş'taki depremzedelere ulaştırdılar.