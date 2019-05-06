ATF'de görev bölümü

Adana Toros Dernekleri Federasyonu'nun (ATF) geçen hafta gerçekleşen kongresinden sonra görev bölümü yapıldı.

Cenap Erol'un genel başkanlığını yaptığı ATF'de, 2. başkanlık görevlerine Kubilay Vursavuş, Özcan Aladağ, İlhan Taş ve Mustafa Kandemir, Saymanlığa Mehmet Sağlam, Sekreterliğe Yaşar Usanmaz getirildiler. Fethiye Gündoğan, Fatih Aydın, Aydın Kaplan ve Murat Erdoğan ise yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Önümüzdeki günlerde kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ları ziyaret ederek ATF'nin gelecek dönem yol haritasını belirleyip çalışmalara hız vereceklerini kaydeden Genel Başkan Cenap Erol, bölgesel bazda yeni projelerle ilçeleri tanıştıracaklarını söyledi.

Bölgesel kalkınmada yöre derneklerinin işbirliğine önem verdiklerini ve katılımcılığı üst noktalarda tutarak çalışacaklarını vurgulayan Erol, yöre ürünlerinin de ekonomiye kazandırılmasında kendilerinin aracılık noktasında çalışmalar geliştirdiklerini belirtti.