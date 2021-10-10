Atık sebze ve meyveler organik gübreye dönüşüyor

Adana'da ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi' kapsamında hal ve pazar yerlerinden toplanan atık sebze ve meyveler organik gübreye dönüştürülüyor.

Topraktan Tabağa Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurucularından sosyal girişimci Ebru Baybara Demir'in geliştirdiği ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Yönetimi Projesi' kapsamında hal ve pazar yerlerinden toplanan atık sebze ve meyveler, bir dizi işlemden geçirilerek organik gübreye dönüştürülüyor. Adana Valiliği'nin desteğiyle kentte bu yıl 5'incisi düzenlenen ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde toplanan sebze ve meyve atıkları da toplanarak Yüreğir Belediyesi Kompost Serim Alanı'na götürüldü. Burada ayrıştırılan atıklar, organik gübreye dönüştürüldükten sonra çiftçilere bedelsiz olarak dağıtılacak.

Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, atık üretmemenin bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterdiğini belirterek, projenin doğaya verilecek zararın önlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise projenin çok önemli olduğundan bahsetti.

Konuşmaların ardından alanda serili bulunan tarımsal atıklar, özel bir makine ile ayrıştırılarak komposta dönüştürüldü.