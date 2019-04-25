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Atık taşıyan kamyonette kaçak sigara ele geçirildi

Adana’nın Ceyhan ilçesinde plastik atık taşıyan kamyonda torba içinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde plastik atık taşıyan kamyonda torba içinde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda R.Y.'nin kullandığı ve plastik atık taşıdığı kamyonetten şüphelendi. Polis kamyoneti durdurup arama yaptığında plastik atıkların arasına torba içinde gizlenmiş halde 5 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.


Polis sigaralara el koyarken zanlıyı gözaltına aldı.

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