Atık toplayan yaşlı adam el arabasında uyuya kaldı

Adana'da atık kağıt ve plastik topladıktan sonra yorulan yaşlı bir adam el arabasının içinde uyuya kaldı.

Merkez Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'nda metro altında el arabası içinde uyuyan yaşlı bir adam herkesin dikkatini çekti. Atık kağıt ve plastik topladıktan sonra yorulunca el arabasının içinde uyuya kalan yaşlı adam araçların gürültüsüne rağmen uzun süre uyanmadı.

Yaşlı adam vatandaşların şaşkın bakışları arasında uyumaya devam etti.