Atıl bina binlerce öğrenci ve ihtiyaç sahibi aileye destek olacak

Adana'nın Kozan ilçesinde Göçyolu'nda bulunan 1 dönüm arazideki atıl bina hayırseverlerin hizmetine sunuldu.

Göçyolu'nda bulunan çocuk eğlence merkezinin kapanması üzerine binayı alan Kozan Belediyesi atıl binayı hayır işlerinde kullanılmak üzere sivil toplum kuruluşlarının hizmetine kazandırdı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçede hayırseverlerin hayır çarşısı etkinliklerinde kullanılacak olan binada öğrencilere burs, barınma, eğitim ve ihtiyaç sahibi ailelere destek verilecek.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, ilçedeki boş ve atıl duran binayı sivil toplum kuruluşların hizmetine kazandırdıklarını ifade ederek hayırseverlerin destekleri ihtiyaç sahibi öğrenciler ve ailelere destek olunacağını kaydetti.

Kozan Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜD) Başkanı Halit Sönmez, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'a teşekkür ederek ilçede düzenlenecek olan hayır etkinlikleri için bir alanın olması sivil toplum kuruluşları olarak avantaj olduğunu belirtti.