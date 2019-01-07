Atlara yem, kuşlara meyve, köpeklere mama

Belediye görevlileri, yılkı atlarına saman ve yonca, kuşlara elma, köpeklere kuru mama bıraktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda, Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Şubesi ekipleri, kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Pozantı ilçesinde ve Akçatekir Yaylası'nda yılkı atları, kuşlar ve köpeklerin beslenmesini sağladı.

Belediye ekipleri, karla kaplı alanlarda yılkı atları için saman ve yonca bıraktı, kuşlar için ağaç dallarını elmalarla donattı, sokak köpeklerini kuru mama ile besledi. Yol kenarında saman ve yonca bırakıldığını fark eden yılkı atları, koşarak gelip yemlerle karınlarını doyurdu. Sokak köpekleri ise kartonlar üzerine dökülen kuru mamaları yiyerek, açlıklarını giderdi.

Dağlık ve ormanlık alanlarda yaban hayatının korunması için çalışan Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kış mevsimi boyunca kar yağışının olduğu ilçelerde yabani ve sokak hayvanlarına yemleme ve besin desteğinin devam edeceğini bildirdi.