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ATM dolandırıcılarının oyununu banka görevlisi bozdu

Adana’da bir bankanın ATM’sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği başka bir bankanın görevlisi tarafından fark edildi.

Adana'da bir bankanın ATM'sine dolandırıcılık amacıyla yerleştirilen kart kopyalama düzeneği başka bir bankanın görevlisi tarafından fark edildi.


Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi, Ali Bozdoğanoğlu Bulvarındaki bir ATM'den para transferi yapmak için gelen banka görevlisi yan taraftaki ATM'nin kart yuvasında kablo sarktığını gördü. Bunun üzerine hemen banka görevlileri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kart yuvasını incelediğinde kart kopyalama düzeneği yerleştirildiğini fark etti. Polis kopyalama cihazını çıkartıp el koydu. Polis yaptığı incelemede kart yuvasına yerleştirilen cihazda vatandaşların kartlarını kopyalama ve şifrelerini görmeye yarayan kamera sistemi kurulduğunu saptadı. Polis zanlıları bulmak için çalışma başlatırken, vatandaşların ATM'den para çekerken şifre girdikleri sırada bu kısmı elleriyle kapatmaları aksi durumda düzenek yerleştirilmiş ATM'lerde şifrelerinin çalınabileceği uyarısı yapıldı.

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