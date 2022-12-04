ATO Başkanı Bayram: "Adana'mızın menfaati için her adımı atacağız"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Yücel Bayram, "Adana'mızın menfaatine atılacak her adımı atacağız ve Adana'mızı üyelerimizle birlikte çok daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

Kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'yi misafir eden Bayram, üyelerin sorunlarını kendilerine aktararak, çözüm önerileri için destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bayram, "Bakanımıza üyelerimizden bizlere ulaşan sektör sorunlarını paylaşma fırsatımız oldu. Bakanımız iletmiş olduğumuz taleplerin takipçisi olacağını ifade etti. Üyelerimizin sorunlarına çözüm bulmak, bizim en önemli görevimiz. Her platformda üyelerimizin sorunlarına çözüm aramaya devam edeceğiz. Adana'mızın menfaatine atılacak her adımı atacağız ve Adana'mızı üyelerimizle birlikte çok daha iyi yerlere taşıyacağız. Bakanımızın bizleri ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduk ve tüm üyelerimiz adına bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaret anısına ATO Başkanı Yücel Bayram, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'ye hediye takdim etti.