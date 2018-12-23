ATO ihraçatcı yetiştiriyor

Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, odalarının hizmetlerinden Ticari Bilgi ve İstihbarat Merkezi (TBİM) ile Avrupa İşletmeler Ağı Doğu Akdeniz Projesi'nin desteğiyle düzenledikleri 2018 yılı “İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı” kapsamında 28 şirket temsilcisinden birinin eğitim devam ederken ilk ihracat bağlantısını yaptığını söyledi.

Menevşe, ATO'nun düzenlediği İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programına katılan öğrencileri ziyaretinde, "Ekonomiye kazandırdığımız yeni ihracatçıların var olması bizim mutluluk kaynağımız. Bizleri sevindiren gelişmeler yaşamaktayız. Şirketlerimiz adına eğitime katılan öğrencilerimiz ciddi manada ihracat konusunda istekliler. Ülke olarak sürekli ihracatı artırmak için vurguladığımız konuların başında ihracat yer almaktadır. Eğitim alan öğrencilerimizden biri uygulamalı program esnasında 66 bin dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Daha eğitim esnasında 66 bin doları ihracat rakamına ulaşan birinin ve eğitim sonunda 28 eğitimli dış ticaret uzmanına sahip 28 şirket olması öncelikle şehrimiz adına büyük bir kazanç. Bu programın mezunu öğrencilerimiz ve şirketlerimizle Adana ihracatını 2 milyar doların üzerine çıkarmak en büyük hedefimiz '' dedi.

Programın, firmaların ihracatta var olan başarılarının arttırılması ve ihracatı olmayan firmaların ihracata başlamalarına odaklanmış bir içeriğe sahip olduğunu ifade eden Menevşe, şöyle devam etti:

"Ana amacımız, çalışanlar ile yürütülen çalışmalar üzerinden firmanın Uluslararası Pazarlama Sisteminin güçlendirilmesidir. Bu amaca ulaşmak için çalışanlar belirli bir süre yarım gün işletmede çalışıyorlar ve günün diğer yarısında da Odamızda gerçekleştirdiğimiz Danışmanlık Programı çalışmalarına katılıp danışmanımız eşliğinde işletme için müşteri bulma çalışmalarına devam ediyorlar. İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı, Dış Ticaret Uzmanı Murat Odacı tarafından verilen eğitim ve danışmanlık süresince Odamız üyelerinin ihracatına katkıda bulunmak adına 3 aylık bir süre zarfında firmaların çalışanlarına destek olacak, onlara yol gösterecek ve onlarla birlikte çalışacaktır. Bu süre sonunda firmalarımızın süreçleri kendi başlarına yürütebilir duruma gelmesini hedeflemekteyiz."

Program bittiğinde eğitime katılan 28 şirketin ihracatın kanıtı olan ihracat beyannamelerini görmek istediklerini söylediklerini hatırlatan Menevşe, "Ancak eğitim o kadar başarılı ki daha başlangıcında 66 bin dolarlık ilk ihracat talebini bir şirketimiz aldı. Üstelik ilk siparişten sonra ikinci bir sipariş daha geldi. Bu bizi çok mutlu etti. Şimdi sıra eğitime katılan diğer katılımcılarda. Hepsinin Adana ekonomisine ihracatla destek olacaklarını biliyor ve teşekkür ediyorum. Adana Ticaret Odası olarak bütün üyelerimizi, geçtiğimiz günlerde faaliyete geçirdiğimiz İhracat Destek Ofisi hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyorum. Uzman ekibimizle üyelerimize yurt dışında pazar bulma, müşteri bulma konularında yardımcı oluyoruz" diye konuştu.