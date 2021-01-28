ATO Meclis Başkanı Acı: "Hizmet sektörü HES kodu ile açılmalı"

Acı, yaptığı açıklamasında, içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle son bir yılda para politikasının oldukça dalgalı geçtiğine vurgu yaparak, bu durumdan en fazla etkilenen sektörlerin başında ise hizmet sektörünün geldiğini bildirdi. Acı, “Öyle sıradan ve basit bir dönem geçirmedik. Çok kısa bir dönemde ciddi gelgitler oluştu, sert dönüşler yapıldı. Önce faizlerin hızlı bir şekilde indirildiği ve kredi arzının kamu bankalarının liderliğinde pompalandığı bir dönem yaşadık. Bu kötü dönemde elbette destekle can suyu oldu ama yeterli gelmedi. Dünya ekonomisinde sorunlar ve riskler de katmerli. Ekonomideki çıkmazların aşılması için ihtiyaç duyulan reformların hızla hayatımıza yansıması büyük önem taşıyor. 2021'de de ekonominin hiç güllük güneşlik olmayacağını unutmadan, alınacak tedbirler ve atılacak adımları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. 2021'in özellikle ilk yarısının önceki yıldaki gibi geçeceği düşüncesi ile planlamamızı ona göre yapmalıyız” dedi.

Acı, baskılanmış faiz ve ucuz kredi zorlamasının ekonomi üzerinde nelere yol açtığının görüldüğüne dikkati çekerek, “Karşımızda duran enflasyon, olmayan döviz rezervleri, dış kaynak girişindeki tıkanma ve reel sektörün ödenmeyen borçlarındaki artış göz önüne alınınca yeni yılda istesek bile hızla toparlamamız için daha çok çalışmalıyız” ifadelerine yer verdi.

Likidite artırımı için yeni adımlar atılmalı

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, yeni yılda pandeminin daraltıcı etkisini gidermek için piyasaya verilecek likiditenin artırımı konusunda yeni adımların atılması gerektiğini savunduğu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Kamu harcamasındaki israfın planlanması, yani özenli ve tasarruflu bir bütçe yönetimi zorunlu olmalıdır. Burada hayati önem taşıyan hizmet sektörlerimizin içinde bulunduğu durumdur. Hükümetin açıklamış olduğu bazı önlemler var. Ancak bu önlemler yeterli mi? Sektör temsilcilerine göre yeterli değil. Yaklaşık bir yıldır rutin giderler devam ederken gelirler nerdeyse sıfırlarda kalmıştır. Hal böyle olunca tabir yerindeyse bir yıldır hizmet sektörü öz kaynaklarını kullanmıştır. Bu sektörlerimizin bu durumdan kurtulması için atılacak adımları takip ediyoruz.”

Hizmet sektörü çözüm bekliyor

Acı, açıklamasında, çok zorda olan ve dayanacak gücü kalmayacak düzeye gelen hizmet sektörü için öneride de bulunarak, şöyle devam etti:

“Burada bizim önerimiz; HES kodu ile bu işyerlerine giriş konusunda gevşemenin sağlanması ve bu işletmelerin en azından masraflarını çıkaracak seviyeye getirilmesidir. Bunu yaparken tedbiri de elden bırakmayarak, işini hakkıyla yapan, kurallara uyan işletmeleri koruyacak bir politikayla hareket edilmelidir. Belirlenecek olan kurallara uymayan işletmelere gereken uyarılar ve cezai uygulamalar da muhakkak yapılmalıdır.”

"Bu karar bakanlar kurulu kararı olarak alınırsa kontrollü şekilde bu sektörün ayakta kalması sağlanmış olur” görüşünü dile getiren ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, “Aksi takdirde hasar tespit çalışmaları aşamasında ticari kaybımız fazla olacaktır. Bu talebimiz her alanda faaliyet gösteren hizmet sektörü işletmelerimiz içindir” dedi.