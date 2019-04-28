Atom Film'e En İyi Kısa Film Ödülü

"Leke" adlı kısa filmleriyle bir çok festivale giden Atom Film, İnegöl Belediyesi'nin Kent Konseyi işbirliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen “Önyargı” konulu kısa film yarışmasında en iyi kısa film ödülünü aldı.

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi'nin bu yıl 2'ncisini düzenlediği Kısa Film Yarışması sonuçlandı. Bu yıl “Önyargı” konusuyla gerçekleştirilen yarışmaya, 60 film katılım sağladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından Kısa Film Yarışmasının jüri üyeleri; Yönetmen Fatih Yıldırım, Yönetmen Selçuk Günaydın, Faruk Saraç Tasarım MYO Öğretim Görevlisi Faruk Sinan Arpalı, Türkiye Görüntü Yönetmenleri Derneği Üyesi Osman Siewertsen ve Tiyatro Sanatçısı Necmettin Özdemir, filmleri ilgiyle inceleyip dereceye giren eserleri belirledi.

Birinci mansiyonu “Mendil” isimli film ile Sevilay Ergüler, ikinci mansiyonu ise “O Hasta Benim Kızımdı” isimli filmle Meryem Çiftçi aldı. Abdullah Şahin'in “Artı Bir” isimli filmi üçüncülüğü elde etti. Mehmet Çağlar Mantar'ın “SOS” isimli filmi, yapılan değerlendirmede ikinciliğe layık görüldü. Yarışmanın birincisi ise “Leke” isimli film oldu. Birincilik ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa takdim etti.

Festival yolculuğu devam eden LEKE kısa filmi önümüzdeki haftalarda Cannes Film Festivali Short Film Corner bölümünde de yer alacak.

Yönetmenliğini Tufan Şimşekcan ve Ozan Sihay'ın yaptığı, Mehmet Sarıca ve Nurcihan Temur'un yapımcılığını üstlendiği, Adana Devlet Tiyatrosu oyuncusu Mazlum Taşkıran ve çocuk oyuncu Alper Parlak'ın başrollerinde yer aldığı Leke kısa filminin konusu şöyle:

"Savaş fotoğrafları çeken bir gazeteci, sınır istasyonundan trenle memleketine dönecektir. Trene kaçak binen bir çocuk, fotoğrafçının kompartımanına sığınır. Bu arada güvenlik, çocuğu aramaktadır."