ATO'ya modern ve teknolojik hizmet binası

ATO'nun kuruluşunun 125'inci yılında temelleri atılan ve geçtiğimiz haftalarda kaba inşaatı tamamlanan yeni hizmet binasının kısa bir zaman içerisinde Adana'ya kazandırılacağını bildiren ATO Başkanı Atila Menevşe, “Adanamıza kazandıracağımız yeni hizmet binamızın yapılması için, öncelikle hassasiyeti ve şeffaflığı ön planda tutan ihale komisyonumuza, hizmet binası eserimizi Adana'ya hediye edecek olan yönetim kurulumuza, meclis üyelerimize ve komitelerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmet binamız için herkesin çok büyük emekleri oldu. Bu binanın şehrimize kazandırılmasında bizi cesaretlendiren üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Binamızın yapımı için önemli fikirler sunuldu ve bizler de bu fikirler ışığında yol aldık, almaya devam ediyoruz” dedi.

Modern mimari ve yüksek teknolojiden faydalanarak, hayal ettikleri kaliteli bir eseri kısa süre sonra Adana'ya armağan edecek olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Menevşe, "Üyelerimizden gelen talepler üzerine Abidinpaşa'da faaliyet gösteren ama günümüz şartlarına uygun olmayan, gerek yaşanan trafik ve park sorunu gerekse hizmet binamızın günün ihtiyaçlarının karşılayamıyor hale gelmiş olması nedeniyle, Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde bulunan Odamıza ait araziye binamızı inşa etmek için başlattığımız çalışmalarımızda yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Çoğu gitti azı kaldı diyebilirim. Binamız; yaşam kalitesi, güvenlik standartları ve estetik değerler ön planda tutularak projelendirilmiştir" dedi.

Büyüyen Adana'ya yakışacak hizmet binası

ATO Başkanı Atila Menevşe, yeni hizmet binasının Adana'ya örnek bir yapı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Modern mimarisiyle, estetikte yeni bir boyutu, hizmet sunumunda yeni bir çizgiyi temsil edecek olan yeni binamız, Adana'da örnek bir yapı olacaktır. Projemizi daha önce kamuoyu ile paylaşmıştım. Hizmet binası ikmal inşaatı yapım işi için çıktığımız ihale ilanımız sonrasında, 8 firma başvurarak ihale dokümanını satın almıştı. Bunlardan 6 tanesi teklif dosyalarını ihale günü sundular. Teklif veren tüm firmaların yetkileri huzurunda, son derece şeffaf bir şekilde ihalemizi gerçekleştirdik ve en uygun teklifi sunan firma ile işe koyulduk. Yaptığımız ihale sonucunda hizmet binası ikmal inşaatı yapım işini üstlenecek firma Canfen İnşaat Anonim Şirketi olmuştur. Firma ile sözleşmemizi imzaladık. Bu hafta içerisinde yer teslimini de yapacağız. Hedefimiz en geç 400 gün içinde inşaatımızı tamamlamaktır. En ince ayrıntılarına kadar planlayarak daima en kusursuzu inşa etmek için çaba sarf ediyoruz. Odamızın kaynaklarını en tasarruflu şekilde kullanarak en modern binayı yapmak için işimizi çok sıkı tutuyoruz."

Yeni hizmet binasının tamamlandığında uzun yıllar boyu üyelere hizmet vereceğini kaydeden Menevşe, "Büyüyen Adana'ya yakışacak olan yeni hizmet binamızın üyelerimize, iş dünyamıza ve Adanamıza hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca kaba inşaatımızın tamamlanması ve inşaatın kalan ince işinin ihalesinde emeği geçen başta inşaat komisyonu Başkanı Yücel Bayram'a ve komisyon üyelerine, Odamız çalışanlarına, yüklenici firma Doğanlar İnşaat'a ve projeci firmalara teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.